مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في البقاع الاوسط

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LBCI News Lebanon

واصل مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع جمعية "غراس لتنمية المجتمع"، توزيع 300 سلة غذائية في البقاع الأوسط، على العائلات الأشد فقرا من مختلف الجنسيات.



وكان المركز قد وزع أمس 500 سلة غذائية.