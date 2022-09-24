أخبار لبنان
24 أيلول 2022 - 04:17
24/09/2022 04:17:55
مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في البقاع الاوسط
مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في البقاع الاوسط
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LBCI News Lebanon
واصل مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع جمعية "غراس لتنمية المجتمع"، توزيع 300 سلة غذائية في البقاع الأوسط، على العائلات الأشد فقرا من مختلف الجنسيات.
وكان المركز قد وزع أمس 500 سلة غذائية.
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