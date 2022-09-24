أخبار لبنان
24 أيلول 2022 - 04:17
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مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في البقاع الاوسط

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مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في البقاع الاوسط
Lebanon News
واصل مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع جمعية "غراس لتنمية المجتمع"، توزيع 300 سلة غذائية في البقاع الأوسط، على العائلات الأشد فقرا من مختلف الجنسيات.
 
وكان المركز قد وزع أمس 500 سلة غذائية.
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