الخطيب زار مشغرة مقدما التعازي لآل شرف: لا نأخذ الحق بأيدينا

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زار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب دارة مختار مشغرة حسن شرف، وقدم التعازي بالمغدورين من آل شرف.ودعا الخطيب الأجهزة الأمنية الى ملاحقة المرتكبين وتسليمهم الى العدالة إحقاقا للحق وحجبا للدماء، وعدم الترآخي "لأن ذلك يفسح في المجال لسفك المزيد من الدماء".وقال: "نتقدم بأحر التعازي للمختار ولاهلنا في بلدة مشغرة ولذوي الفقيدين المظلومين اللذين ارتكبت في حقهم جريمة غير مسبوقة، فهذه الحادثة المستنكرة اشد الاستنكار لا يجوز ان تفتح بابا لمزيد من سفك الدماء في هذه المنطقة التي تعاني على كل الأصعدة كما كل مناطق لبنان، وينبغي بذل الجهود لحجب الدم وحفظ علاقات الايمان في ما بيننا، ويجب معاقبة المرتكبين، وانا متأكد ان آل شرف الكرام يقدرون الظرف ويتحملون المسؤولية في معالجة المشاكل ووأد الفتن، ونحن ننتمي لخط الإسلام والائمة الطاهرين ونحيي مراسم عاشوراء لأننا مع الحق وضد الظلم، ونتضامن كما كل المنطقة مع ذوي الفقيدين في محاسبة المرتكبين من دون ان نأخذ الحق بأيدينا ونفتح بابا للشر لا ينتهي بأخذ الثأر، فهناك دولة وقضاء لمحاسبة المرتكبين دون ان نفسح المجال لاحد بأخذ الثأر".أضاف: "الجميع مطالبون بحجب الدم ووأد الفتنة واللجوء الى القضاء والقانون، فهذا هو الطريق الصحيح لاخذ الحق، وحركة امل وحزب الله والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والجميع متضامنون مع آل شرف وضد ان يأخذ الموضوع طريقا غير صحيحة".وأكد الخطيب ان "المنتقم للمظلوم هو الله الذي يأخذ الحق لاهله وهو يوفي الصابرين اجورهم بغير حساب ويعاقب الظالمين، والقضاء يحاسب الظالم ولا نقبل ان يأخذنا الجهال الى طريق غير صحيحة، وأملنا بآل شرف كبير في الصبر والشد على الجراح وإعطاء المثل للناس في كظم الغيظ ووأد الفتن والتعالي على الجراح، عظم الله لكم الاجر ورحم الله الفقيدين وتغمدهما بواسع رحمته والهمكم الصبر".