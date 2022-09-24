أخبار لبنان
24 أيلول 2022 - 06:55
24/09/2022 06:55:21
اجتماعٌ في دار الفتوى للنواب السنة...
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LBCI News Lebanon
سيعقد اجتماعٌ في دار الفتوى للنواب السنة بدعوةٍ من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان يبحث في مُجمل الامور على الساحة الداخلية ومن ضمنها مسألةُ انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية.
فماذا في التفاصيل؟
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