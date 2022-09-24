ماذا في التفاصيل؟

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LBCI News Lebanon

سيعقد اجتماعٌ في دار الفتوى للنواب السنة بدعوةٍ من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان يبحث في مُجمل الامور على الساحة الداخلية ومن ضمنها مسألةُ انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية.

فماذا في التفاصيل؟