أخبار لبنان
24 أيلول 2022 - 07:08
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طواقم الصليب الأحمر لا تزال على جهوزيتها لمتابعة كارثة غرق القارب قبالة طرطوس... فماذا قال كتاني للـLBCI؟

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Lebanon News
لا تزالُ طواقم الصليب الأحمر اللبناني على جهوزيتها لمتابعة كارثة غرق القارب قبالة سواحل طرطوس في سوريا.

فماذا قال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني للـLBCI؟
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