أخبار لبنان 24 أيلول 2022 - 07:08 24/09/2022 07:08:55 طواقم الصليب الأحمر لا تزال على جهوزيتها لمتابعة كارثة غرق القارب قبالة طرطوس... فماذا قال كتاني للـLBCI؟

طواقم الصليب الأحمر لا تزال على جهوزيتها لمتابعة كارثة غرق القارب قبالة طرطوس

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LBCI News Lebanon

لا تزالُ طواقم الصليب الأحمر اللبناني على جهوزيتها لمتابعة كارثة غرق القارب قبالة سواحل طرطوس في سوريا.



فماذا قال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني للـLBCI؟ الإعلان

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