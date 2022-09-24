أخبار لبنان
24 أيلول 2022 - 07:56
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إعادةُ اعمار مرفأ بيروت حضر في مؤتمرٍ صحفي لرئيس منطقة provence ألب كوت دازور

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Lebanon News
إعادةُ اعمار مرفأ بيروت حضر في مؤتمرٍ صحفي لرئيس منطقة provence ألب كوت دازور رينو muselier والذي تحدث فيه ايضاً عن التعاونِ القائم بين منطقة جنوب فرنسا والمناطق اللبنانية على الصعد كافةً وخصوصاً السياحية منها.
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