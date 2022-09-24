أخبار لبنان 24 أيلول 2022 - 07:56 24/09/2022 07:56:06 إعادةُ اعمار مرفأ بيروت حضر في مؤتمرٍ صحفي لرئيس منطقة provence ألب كوت دازور

إعادةُ اعمار مرفأ بيروت حضر في مؤتمرٍ صحفي لرئيس منطقة provence ألب كوت دازور

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LBCI News Lebanon

إعادةُ اعمار مرفأ بيروت حضر في مؤتمرٍ صحفي لرئيس منطقة provence ألب كوت دازور رينو muselier والذي تحدث فيه ايضاً عن التعاونِ القائم بين منطقة جنوب فرنسا والمناطق اللبنانية على الصعد كافةً وخصوصاً السياحية منها. الإعلان

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