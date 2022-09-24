تيمور جنبلاط: لانتخاب رئيس لا يشكّل تحدّياً لأحد

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شدد رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط على "اولوية انجاز الاستحقاقات الدستورية ضمن المهل القانونية ولا سيما رئاسة الجمهورية، وانتخاب رئيس يقوم بدوره الوطني الجامع بين اللبنانيين ولا يشكّل استفزازا او تحديّا لأحد وقادرا على اطلاق عجلة الانقاذ، في ظل التداعي المستمر لمقوّمات صمود الدولة وزعزعة اركان الوطن بأمنيه الاقتصادي والاجتماعي"، معتبرا ان "اتفاق الطائف لا يزال المرجعية التأسيسية بين اللبنانيين، وهو يحتاج التطبيق لحل العديد من العقد والهواجس لا اكثر".واذ تقدّم النائب جنبلاط من عائلات واهالي ضحايا "مركب الموت" بالتعازي القلبية والحارة، رأى ان هذه "الفاجعة تحتاج وقفة ضمير مسؤولة لكل القوى السياسية وحافزا اخلاقيا، لسلوك درب انقاذ المواطن من براثن الفقر واليأس وكل اشكال الاهمال التي تدفعه الى هكذا خيارات مأساوية".كلام النائب جنبلاط ورد على هامش لقاءاته ضمن استقبالات السبت في قصر المختارة مع وفود روحية واجتماعية واهلية وبلدية عدة، بحثت معه في الواقع المعاش واحتياجات البلدات والقرى للصمود على مختلف المستويات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية العامة، بحضور النائبين د. بلال عبد الله ووائل ابو فاعور وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.وفي هذا السياق وضع امام مسجد حارة الناعمة الشيخ طارق مزهر النائب جنبلاط باسم وفد البلدة بمعاناة المواطنين ولا سيما تلك المتصلة بموضوعي الكهرباء ومطمر الناعمة، كما تحدث المختارين جهاد فخر الدين وشادي حاطوم بقضايا متعلقة بحاجات البلدة.اما وفد دير العشائر الذي ضم مشايخ وفاعليات ووجهاء، فشكر باسمه الشيخ عباس ايوب ورئيس البلدية احمد نصر النائب جنبلاط على المساعدة في حل مشكلة مياه الشفة بعد انقطاع طويل ومساهماته العديدة للبلدة، وقدّم الوفد درعا تقديرية بالمناسبة.بدوره وضع وفد من عكار جنبلاط بعدد من المواضيع التي تخص المنطقة، ووفد لجنة وقف مار الياس في شوريت حيال بعض المطالب، كذلك بالنسبة الى وفد فاعليات بلدة عترين الشوف الذي تكلم باسمه رئيس البلدية العميد المتقاعد غانم حسن عن حاجة المدرسة الرسمية الى التجهيز للانطلاق بعد اعادة فتح ابوابها، ومثله وفد من افراد الهيئة التعليمية ولجنة اصدقاء مدرسة الخريبة الشوف الرسمية لشرح واقعها.والتقى النائب جنبلاط القسيس فريد لحود مع وفد من وادي بنحليه ومنصورية المتن قدّم اليه مجموعة من الكتب وطالبه بحل احدى المشكلات العالقة، الى وفد من مجدلبعنا تحدث باسمه رئيس البلدية روزبا عبد الخالق والمختار علي عبد الخالق ورئيس الرابطة الاخوية سلطان عبد الخالق عن الحاجات، طالبا تدخله لحل مشكلة انقطاع المياه عن منطقة الرويسات في البلدة. وكذلك وفدا من بلدة كفرحي ، وآخر من بلدة عين كسور، ووفدا بلديا من حاصبيا طلب منه رئيس البلدية لبيب الحمرا دعم المستشفى الحكومي من اجل استمرار القيام بمهامه الصحية والانسانية.وبحث وفد من مربي المواشي في الشوف مع النائب جنبلاط تجهيز مركز الحليب في مزرعة الشوف للمساهمة في تصريف الانتاج، ووضعه وفد من اتحاد بلديات الشوف السويجاني ومركز الزراعة في بيت الدين في نشاط مناسبة "اليوم الوطني للتفاح" الذي سيقام على دوّار بعقلين - بيت الدين، طالبا مشاركته.