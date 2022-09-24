أدوية سرطان ومعدات طبية من الأردن لمستشفى طرابلس الحكومي

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قدّمت الأردن، بمبادرة من الملك عبد الله الثاني وبمسعى من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ، دفعة من الأدوية السرطانية والمعدات الطبية لمستشفى طرابلس الحكومي، وذلك في خلال لقاء عقد في المستشفى شارك فيه سفير الأردن وليد الحديد، الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، رئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الحكومي الدكتور فواز حلاب ومدير المستشفى ناصر عدرة وحشد من الأطباء وكادر المستشفى الطبي .ولفت الحديد إلى أن الادرن تقدم منذ فترة مساعدات طبية للعديد من المستشفيات واليوم في طرابلس على الجميع، مؤكدا التطلع لتقديم المزيد خصوصا في المجال الطبي بقدر المستطاع للمساعدة في التخفيف عن شعب لبنان في هذه الظروف الصعبة.وثمّن حلاب الجهود الخيرة لصاحبة السمو الملكي الأميرة غيداء طلال رئيسة هيئة أمناء مركز الحسين للسرطان في توفير الأدوية الخاصة لمرضى السرطان لمستشفى طرابلس الحكومي، معتبرا أن الهبة الاردنية الخيرة أتت في وقت مناسب جدا حتى تسد جزءا من انقطاع الأدوية التي نحتاج إليها في هذا الوقت العصيب لعلاج مرضى السرطان لأهالي طرابلس والشمال، ونتمنى تعزيز التعاون وتوفير افضل سبل المساعدة.وأكد خير بدوره أن "تعاوننا معكم ومع المملكة الاردنية الهاشمية ومع المللك عبد الله الثاني والاميرة غيداء تعاون مهم مميز، وقال:" نحن زرنا العاصمة الاردنية عمان وانتقلنا الى اهم مركز لمعالجة سرطان الرئة وجرى الاتفاق هناك مع سمو الأميرة على تقديم مساعدات متقدمة للمناطق الاكثر حرمانا وحاجة، ويشمل الاتفاق الأدوية والمعدات الطبية ، لقد لمسنا انفتاحا متقدما تجاه مساعدة لبنان ولا يمكننا الا ان نقر بسخاء المسؤولين المعنيين في المملكة، واول ما جرى الاتفاق عليه منذ شهر اقرار اول مساعدة من مركز السرطان في عمان لصالح مستشفى المقاصد ، والمساعدة الثانية خصصت لطرابلس التي ستكون مركزا لمعالجة السرطان ، ونحن نلمس صدقا كبيرا من سمو الأميرة تجاه لبنان املين دوام التعاون".وأثنى خير على مبادرة الأردن، مؤكدا أن لبنان بحاجة إلى كل المساعدات التي ترده من اشقائه العرب، واعتبر اننا والاردن شعب واحد ونتطلع الى تعاون وتطوير العلاقات والتقنيات المتوفرة.