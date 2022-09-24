أخبار لبنان
24 أيلول 2022 - 12:01
24/09/2022 12:01:57
الحزب السوري القومي الاجتماعي يحيي الذكرى الاربعين لعملية الويمبي
الحزب السوري القومي الاجتماعي يحيي الذكرى الاربعين لعملية الويمبي
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LBCI News Lebanon
أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي الذكرى الاربعين لعملية الويمبي التي نفذّها خالد علوان في الحمرا.
وشهد الاحتفال كلمات في مبنى الحزب تلاه مسيرة إلى ساحة خالد علوان حيث تم وضع إكليل من زهر على اللوحة التذكارية التي تخلد ذكرى العملية.
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