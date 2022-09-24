الحزب السوري القومي الاجتماعي يحيي الذكرى الاربعين لعملية الويمبي

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LBCI News Lebanon

أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي الذكرى الاربعين لعملية الويمبي التي نفذّها خالد علوان في الحمرا.



وشهد الاحتفال كلمات في مبنى الحزب تلاه مسيرة إلى ساحة خالد علوان حيث تم وضع إكليل من زهر على اللوحة التذكارية التي تخلد ذكرى العملية.