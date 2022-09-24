أخبار لبنان
24 أيلول 2022 - 13:05
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طيران الشرق الأوسط: إعادة تسيير الرحلات من والى افريقيا

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طيران الشرق الأوسط: إعادة تسيير الرحلات من والى افريقيا
Lebanon News
أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط –الخطوط الجوية اللبنانية عن إعادة تسيير الرحلات من والى افريقيا بعد فك إضراب مراقبي الحركة الجوية في ابيدجان وبعض الدول الافريقية.

وبالنسبة لرحلة بيروت – لاغوس – ابيدجانME571/572 التي حطت في ابيدجان نهار الجمعة 23 أيلول 2022 فسوف تغادر ابيدجان عند الساعة الثامنة صباحا من نهار الاحد 25 أيلول ومنها الى لاغوس, لتغادر لاغوس عند الساعة 11:15 وتصل الى بيروت عند الساعة 19:55.
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اما بالنسبة للرحلة التي تم الغاؤها بيروت - أكرا - أبيدجان ME575/576 (فجر 24 أيلول 2022) بسبب الإضراب سيتم تسييرها نهار الاثنين 26 أ يلول وفق الجدول التالي.
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