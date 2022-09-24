وزارة الصحة: تسجيل 160 اصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار تسجيل 160 اصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة,وزارة الصحة:,وزارة الصحة: تسجيل 160 اصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 160 اصابة جديدة بكورونا، كما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.