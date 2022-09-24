أخبار لبنان
24 أيلول 2022 - 13:17
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وزارة الصحة: تسجيل 160 اصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

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وزارة الصحة: تسجيل 160 اصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 160 اصابة جديدة بكورونا، كما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
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