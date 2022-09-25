آلان عون لـ"صوت الناس": ان انتهت الموازنة المطروحة الى صيغة معقولة احتمال كبير ان نصوت لها

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رأى النائب آلان عون أن "في تفاصيل الموازنة بعض البنود الايجابية على صعيد تصحيح ايرادات وبعض المواد الاصلاحية"، قائلا: "نعترف ان الموازنة غير كافية ولكن أمامنا خيار البقاء أمام فوضى مالية أو أن نؤسس لعودة الانتظام المالي".وقال في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال": "ان انتهت الموازنة المطروحة الى صيغة معقولة احتمال كبير ان نصوت لها".وأضاف: "نعوّل على موازنة 2023 ونأمل ان تكون اوّل خطوة تعمل عليها الحكومة حتّى تقرّ في وقتها".ولفت النائب عون الى أن الموازنة ستقرّ غدا بالمبدأ وتشكيل الحكومة على ما يبدو من المفترض أن يحصل هذا الأسبوع وواضح أنه بات قريبا أن يدعو الرئيس نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. وأشار الى أن موضوع الحكومة ليس في النقطة صفر ولا انتهى بعد، قائلا: "في معلوماتي ان المساحة جدية للاتفاق".وأضاف: "الرئيس نجيب ميقاتي كان في السابق يطلب تعديلات مع تغيير موازين قوى في الحكومة وما فتح باب التشكيل هو الرجوع عن تغيير مرجعيات الوزراء الذين سيتغيّرون وما بقي هو اختيار الاسماء ولهذا اقتربنا من التشكيل".وأشار الى أن مايسترو التأليف هو رئيس الحكومة ولكن بالشراكة مع رئيس الجمهورية وليس بمعزل عن الكتل النيابية التي لها رأي ايضا.وتطرق النائب عون الى الاستحقاق الرئاسي، قائلا: "نحن امام مجلس نواب ليس كالمجالس السابقة وهو مجزّأ بشكل كبير والقضية لم تعد قضية اسماء واشخاص وواضح ان الرئيس المقبل يجب ان يكون نتيجة تفاهم اكبر عدد من الكتل". وأضاف: "هناك كتل يجب ان تحدد موقفها من اي شخص يطرح ومن الواضح ان لا اسم فرض نفسه بعد".