ميشال ضاهر لـ"صوت الناس": إن لم نوقع إتفاقا مع الـimf "ما في بلد"... وأتمنى الاتيان بجوزيف عون رئيسا

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أوضح رئيس لجنة الإقتصاد النائب ميشال ضاهر أن نظام الـCRS هو قانون تبادل معلومات ضريبية حتى يدفع المقيم في لبنان والذي اعماله في الخارج ضريبة، قائلا: "لا يتمّ العمل فيه لأن ذلك سيكشف حسابات السياسيين والرئيس نجيب ميقاتي "رجل أعمال كبير" وقد يكون الرئيس نبيه بري لم يفهم ما اتحدث عنه ولكن ميقاتي فهم".وأشار في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال"، الى أن القطاع الخاص كان عليه 40 مليار دولار ديون وكان يدفع فوائد سنوية 3 مليار دولار واليوم بقي عليه 12 مليار دولار ما قيمته السوقية 2 مليار دولار وضريبة الدخل بالليرة وبالتالي الدراسة في الموازنة على ضريبة الدخل سطحية جدا.وأعلن ضاهر أنه مع ضرب رواتب القطاع العام لا فقط بـ3 أضعاف لا بل بـ5 أضعاف، مشيرا الى أن "الموازنة يجب أن تكون مربوطة بـindications فإن اصبح سعر الصرف 100 الف ليرة للدولار ماذا يحصل؟ اذا يجب رفع الرواتب ولكن مع رفع الايرادات".وقال: "أنا مع أن تكون الـTVA على دولار 40 الف لأنها تباع أساسا على دولار 40 ألف فيما يتمّ دفعه على 1500 ليرة للدولة والشعب الفقير لن يتأثّر كثيرا لأن غالبية المواد الغذائية ليس عليها من TVA".وأضاف: "انا مع اعتماد دولار السوق وتوحيد سعر صرف الدولار ويجب اجراء تسويات مع موظفي القطاع العام واعادة هيكلته حتى لا نصل الى مكان "تهشيل" موظف القطاع العام وتحطيم مؤسسات الدولة فليعط الموظف حقه وليخرج من القطاع العام".ورأى ضاهر أنه "ان لم نوقع اتفاقا مع الـimf "ما في بلد" وللتوقيع مع الصندوق هناك قرارات صعبة يجب ان يتم أخذها ولا رجال تأخذ هذه القرارات".وتحدث النائب ميشال ضاهر عن الإستحقاق الرئاسي، قائلا: "لا يمكن الاتيان برئيس جمهورية معاد للعالم العربي وبرأيي حزب الله بات مقتنعا بذلك ولا يمكن الاتيان برئيس تحدّ للمجتمع الدولي".وأضاف: "أنا مع رئيس جامع لا رئيس توافقي فالاحزاب كلها باتت مفلسة و"بدها السترة" واتمنى الاتيان بجوزيف عون رئيسا واعتقد انه خارج الفترة المتبقية قبل الفراغ سيصبح حاجة للبلاد وانا مع ان نعدّل الدستور غدا لنأتي به وان كنا ذاهبين الى فوضى امنية فجوزيف عون هو الخلاص".