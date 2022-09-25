بلال الحشيمي لـ"صوت الناس": دعوة السفير السعودي هي لوحدة الصف السني ولم نتطرق الى أسماء المرشحين للرئاسة

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تحدث النائب بلال الحشيمي عن لقاء النواب السنة في دار الفتوى والذي دعا اليه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، موضحا أن المفتي دعا الى اللقاء للمّ الشمل والدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة الأزمات التي يعانيها المواطن اللبناني على كافة المستويات.ولفت الى أن "المفتي قصد في حديثه عن رئيس للجمهورية أنه يريد رئيسا يحافظ على البلاد وحتّى أن التغييريين في مباردتهم تحدثوا عن صفات في رئيس الجمهورية قريبة مما قاله المفتي".وقال الحشيمي في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال": "التوازنات داخل مجلس النواب لم تعط الأرجحية لأي طرف والعامل الخارجي بات الأكثر تأثيرا وهذا يذكرنا بانتخابات الرئيس الراحل سليمان فرنجية ونحن نتطلع لرئيس يخرج البلاد من أزمتها مع اعادة العلاقات مع الدول العربية".وأضاف: "لن نضع فيتو على أسماء بل وضعنا أسسا معيّنة لاختيار رئيس للجمهورية لأننا لا نريد أن نعاني كما عانينا في السنوات الـ6 التي تواجد فيها الرئيس ميشال عون".وأشار الى انه سيكون هناك تنسيق من أجل اجتماعات اخرى في دار الفتوى.من جهة أخرى، لفت الى أن "دعوة السفير السعودي للعشاء هي دعوة لوحدة الصف السني ولم يكن هناك تطرق لأسماء مرشحين لرئاسة الجمهورية ولكن كان هناك إلحاح على انتخاب رئيس في المهل الدستورية لما فيه خير للبنان".