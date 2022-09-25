نصار افتتح مكتبا للاستعلامات السياحية في اتحاد بلديات بعلبك: حتى الآن افتتحنا 31 مكتبا في كل المناطق اللبنانية

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افتتح وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار "مكتب الاستعلامات السياحية" في مبنى اتحاد بلديات بعلبك، بحضور رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، الوزيرين السابقين حمد حسن وعباس مرتضى، النائبين السابقين إميل رحمة وكامل الرفاعي، رئيسة دائرة البلديات في محافظة بعلبك الهرمل عبة زعيتر ممثلة المحافظ بشير خضر، مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، رؤساء وأعضاء بلديات واتحادات بلدية، معاون مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" هاني فخر الدين، مسؤول العمل البلدي في البقاع الشيخ مهدي مصطفى، ممثل مكتب الشؤون البلدية في حركة "أمل" النقيب المتقاعد محمد طه، رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، رئيس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب رامي اللقيس، وفاعليات ثقافية ونقابية واجتماعية.ورحب الحاج حسن "بأي تقدم في اهتمام الوزارات بمنطقة بعلبك الهرمل، ومنها افتتاح هذا مكتب الاستعلامات السياحية في بعلبك"، ودعا إلى "ترتيب أولويات مدينة بعلبك، لنبني على ما نحن عليه الآن في الواقع السياحي". وقال: "لدينا عددا من المطاعم والفنادق والمضافات التي تحتاج إلى تأهيل، ولدينا ثروة أثرية وسياحية هائلة، ثروة تاريخية ودينية وبيئية، وطاقات بشرية من ذوي الخبرة والاختصاص، ولكننا نحتاج إلى تنسيق وتنظيم السياحة أكثر، لنزيد من حجم الاقتصاد السياحي، ومن حجم الإنتاج وفرص العمل، لنخفف من البطالة والفقر، وهذا يحتاج الى الأمن، ونحن بكل وضوح كقوى سياسية، وفي الطليعة "حزب الله" وحركة "أمل"، وكل الأحزاب والفاعليات البلدية والاختيارية والدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ندعو الدولة والقوى الأمنية إلى بذل المزيد من الجهود، وهي مشكورة على ما تقوم به بهذا الاتجاه، لأنه بدون أمن كل حياة الناس مهددة، وخصوصا السياحة".وطالب بـ"تصنيف مدينة بعلبك مدينة سياحية واصطياف بمرسوم في مجلس الوزراء، لأن لذلك تبعات وإجراءات ونتائج إيجابية على المدينة ومرافقها وخدماتها. كما المطلوب الاهتمام بالترويج السياحي لبعلبك بدءا من المطار إلى الخارج ومن المطار إلى الداخل، فزيادة عدد السياح الوافدين إلى بعلبك تدر أموالا طائلة على لبنان، لأن اقتصاد هذه المدينة وسياحتها تعود بالفائدة على كل البلد".ودعا الوزير نصار إلى "تنشيط السياحة في بعلبك وإبراز صورتها على الخريطة السياحية المحلية والدولية"، قائلا: "بعلبك بعيدة جغرافيا عن الساحل، ولكن طريقها سالك وسهل، والسياحة فيها هذا الصيف كانت ناشطة، وقدم إليها السواح الأجانب والزوار من كل المناطق اللبنانية، ولكن ترويج وتسويق الأنشطة السياحية في بعلبك لم يكن بالشكل المطلوب".وأضاف: "عملنا في الوزارة على اللامركزية الإدارية السياحية، وحتى الان افتتحنا في كل المناطق اللبنانية 31 مكتبا للاستعلامات السياحية، بما في ذلك المكتب الذي افتتحناه اليوم في بعلبك، وفي هذا المكتب Qr code سيتم توزيعه على كل المؤسسات السياحية في بعلبك، على المطاعم والفنادق والمهرجانات وغيرها، وعندما يرتاد السائح او الزائر أي مؤسسة سياحية سيجري مسحا للـQr code، ويجيب عن الأسئلة بإحدى اللغتين العربية أو الانكليزية مبديا رأيه فيما رآه أو استهلكه أو اشتراه، والنواقص التي لاحظها حول ما رآه او مستهلكه ورايه وبعض أو الأفكار التي يقترحها لتحسين الأداء، بالإضافة إلى معلومات شخصية. وهذه المعلومات يمكن رؤيتها في كل المؤسسات السياحية، كما يتم تنزيلها بالشباك الموحد الذي فتحناه في وزارة السياحة منذ حوالي شهر ونصف، وهذا الشباك لكل الوزارات المعنية بإنماء المناطق، أي وزارات السياحة والبيئة والثقافة والشباب والرياضة والاقتصاد ومديرية الآثار وغيرها، وهذه المعلومات التي نحصل عليها مفيدة لبناء الخطة التي نراها للمستقبل".وأكد أهمية بيوت الضيافة "التي تتيح بقاء السائح في بعلبك لأيام عدة، مما يساهم في تحريك وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في المدينة، وتنمية المؤسسات السياحية بفعل المنافسةلتقديم الخدمات الأفضل".وقال: "سوف نعلن الأسبوع المقبل عن نقابة أصحاب بيوت الضيافة، البالغ عددها في لبنان حاليا 140، وبعلبك يجب أن تكون عضوا مؤسسا في هذه النقابة، وهذه الهيكلية التي أسسناها تشجع المستثمرين وأصحاب الرساميل للاستثمار في بيوت الضيافة التي تخلق فرص العمل وتنشط الاقتصاد والحركة السياحية المحلية والأجنبية".وأضاف: "وضعنا في وزارة السياحة خططا استراتيجية مستدامة للمستقبل، واستطعنا أن نحقق انجازا بأن يكون لبنان العضو رقم 35 في مجلس أوروبا للمسارات الثقافية والطرق السياحية، ونحن اول بلد غير أوروبي في هذا المجلس، وبتاريخ 5 تشرين الأول المقبل سوف يتسلم لبنان في اليونان جائزة اكتسابه هذا المركز الذي يهتم بأربعة مسارات ثقافية هي: الطريق الفينيقي والروماني، وبعلبك هي مركز رئيسي في لبنان والمنطقة بهذا المسار، والمسار الثاني هو المسار الأموي الذي يمر في بعلبك، ومسار شجرة الزيتون، وطريق النبيذ، يعني شجرة العنب والمشتقات منها، ويعملون حاليا على طريق الحرير".ورأى ان "انتساب لبنان إلى هذا المجلس، له اهمية لأننا نضع لبنان على الخريطة السياحية العالمية والشرق اوسطية، وخصوصا بعلبك وجبيل وصيدا وصور".وانتقد نصار طريقة صرف الأموال طيلة السنوات الماضية على المهرجانات والاقتصاد الريعي وافتتاح مشاريع غير مستدامة. وشدد على "ضرورة الانتقال إلى الاقتصاد المنتج حتى في مجال السياحة، والشراكة أساسية ومهمة بين وزارة السياحة والبلديات واتحادات البلديات والقطاع الخاص"، قائلا: "التعاون ضروري بيننا، وينبغي ان تكون البلدية أو الاتحاد العين الساهرة لمراقبة عمل وزارة السياحة في المنطقة".وقال نصار: "الجولة اللبنانية كموازنة مفلسة، ولكن لبنان غني جدا، الدولة اللبنانية نحروها وسرقوها وهدروا أموالها، وخصوصا الهبات والمساعدات، لذلك نحن نطالب بإنشاء وزارة التصميم أو التخطيط بدلا من المجالس والصناديق التي هي كارثة الكوارث في البلد".