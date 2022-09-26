أخبار لبنان 26 أيلول 2022 - 03:43 26/09/2022 03:43:25 إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي إعتبارًا من منتصف ليل 29-30 تشرين الأول

إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي إعتبارًا من منتصف ليل 29-30 تشرين الأول

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LBCI News Lebanon

تعميمًا ذكرت فيه بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة إعتبارًا من منتصف ليل 29-30 تشرين الأول - تاريخ الإنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي. أصدرت رئاسة مجلس الوزراءذكرت فيه بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة إعتبارًا من منتصف ليل 29-30 تشرين الأول - تاريخ الإنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي. الإعلان

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