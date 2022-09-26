أخبار لبنان
26 أيلول 2022 - 05:09
26/09/2022 05:09:22
جميل السيد: نعطي مهلة 10 أيام لحكومة الرئيس ميقاتي والمجلس
جميل السيد: نعطي مهلة 10 أيام لحكومة الرئيس ميقاتي والمجلس
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LBCI News Lebanon
طلب النائب جميل السيد من العسكريين المتقاعدين المعتصمين أمام مجلس النواب تشكيل وفد مصغر لمرافقته إلى داخل المجلس النيابي ورفع مطالبهم.
وقال: "نعطي مهلة 10 أيام لحكومة الرئيس ميقاتي والمجلس، "يا بيعملو الصح يا منرجع متل ما كان وأسوأ".
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