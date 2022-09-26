أخبار لبنان
26 أيلول 2022 - 06:06
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سليم: نعمل ضمن إمكانات الحد الأقصى لنيل حقوق العسكريين والمخصصات تحسم لاحقًا وفق الحسابات

سليم: نعمل ضمن إمكانات الحد الأقصى لنيل حقوق العسكريين والمخصصات تحسم لاحقًا وفق الحسابات Lebanon, news ,lbci ,أخبار موريس سليم,وزير الدفاع,سليم: نعمل ضمن إمكانات الحد الأقصى لنيل حقوق العسكريين والمخصصات تحسم لاحقًا وفق الحسابات
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Lebanon News
حضر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في تظاهرة العسكريين المتقاعدين في ساحة النجمة وأبلغهم أن المطالبة بالحقوق تشمل العسكريين بكافة فئاتهم وعوائل الشهداء والعسكريين المتقاعدين بما فيها كل الأسلاك العسكرية، قائلًا: "هؤلاء أعطوا عمرهم في الخدمة ودافعوا عن الأرض والشعب وردوا كل الأخطار التي تهدد بلدنا".
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وأشار إلى أننا "نعمل ضمن إمكانات الحد الأقصى لنيل حقوق العسكريين، وفي المرحلة الاولى كانت هناك مساعدة إجتماعية وتضاعفت".

ولفت سليم لإاى أنه "تقرر اليوم أن تتضاعف الرواتب 3 مرات والحسابات التفصيلية تعود للأجهزة المختصة في المال. أما موضوع المخصصات فيحسم لاحقًا وفق الحسابات وفي موازنة 2023 سيطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه".
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