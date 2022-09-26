سليم: نعمل ضمن إمكانات الحد الأقصى لنيل حقوق العسكريين والمخصصات تحسم لاحقًا وفق الحسابات

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حضر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في تظاهرة العسكريين المتقاعدين في ساحة النجمة وأبلغهم أن المطالبة بالحقوق تشمل العسكريين بكافة فئاتهم وعوائل الشهداء والعسكريين المتقاعدين بما فيها كل الأسلاك العسكرية، قائلًا: "هؤلاء أعطوا عمرهم في الخدمة ودافعوا عن الأرض والشعب وردوا كل الأخطار التي تهدد بلدنا".وأشار إلى أننا "نعمل ضمن إمكانات الحد الأقصى لنيل حقوق العسكريين، وفي المرحلة الاولى كانت هناك مساعدة إجتماعية وتضاعفت".ولفت سليم لإاى أنه "تقرر اليوم أن تتضاعف الرواتب 3 مرات والحسابات التفصيلية تعود للأجهزة المختصة في المال. أما موضوع المخصصات فيحسم لاحقًا وفق الحسابات وفي موازنة 2023 سيطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه".