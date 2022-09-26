عدد من المعتقلين في قضية انفجار المرفأ يعلنون بدء الاضراب المفتوح عن الطعام

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أعلن عدد من المعتقلين في قضية انفجار مرفأ بيروت فجر اليوم انضمامهم إلى المعتقل سامي حسين وبدء الاضراب المفتوح عن الطعام أيضا الى حين إخلاء سبيلهم.وقد أبلغ المعتقلين آمري السجون أنهم يفضلون الموت بكرامتهم أفضل من الظلم الذي يطالهم والاستنكاف عن الحق وعدم تعيين محقق عدلي يخلي سبيلهم لأسباب يجهلونها، مؤكدين عزيمتهم الاستمرار بالاضراب المفتوح عن الطعام حتى لو كلفتهم حياتهم لأن لا شيء يخسرونه تجاه هذا الكم من اللامبالاة والتقاعس وهم يحملون القضاة المعنيين مسؤولية تدهور صحتهم وما سينجم عن هذه الحركة الاحتجاجية.يُذكر منهم المعتقلين عبد الحفيظ القيسي، سليم شبلي، ميشال نحول، محمد العوف، مصطفى سليم، فروخ سامر، رعد وشفيق مرعي، وهم يعانون من أمراض مزمنة في القلب وفقدان نظر وغيرها.كما الجدير ذكره أن المعتقلين موزعون بين سجن الشرطة العسكرية الريحانية وأمن الدولة والمقر العام لقوى الأمن.وتفيد المعلومات عن خطوات تصعيدية يتم التحضير لها من قبل أهالي الموقوفين في حال أصرّ رئيس مجلس القضاء الاعلى عرقلة التصويت غداً لانتخاب قاض رديف للنظر في ملف الموقوفين في قضية المرفأ.