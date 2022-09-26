لقاء سيدة الجبل يحمّل حزب الله مسؤولية ما يحصل على شواطئ الشمال

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توقّف لقاء سيدة الجبل مليّاً عند البيان الثلاثي الصادر عن وزراء خارجية أميركا وفرنسا والسعودية، مثمّناً دعم بلادهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وتشديدهم على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري.وأثنى اللقاء، بعد اجتماعه الدوري الالكتروني، على تأكيد هذه الدول الثلاث على ضرورة انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين ويلتزم مع الحكومة اللبنانية بتنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن (1559) و (1701) و (1680) و (2650)، والالتزام باتفاق الطائف، فهو يدعو الى التقدّم خطوة إلى الأمام عبر الإعلان عن وقوع لبنان تحت الإحتلال الإيراني بواسطة حزب الله وسلاحه، وهو ما يعيق عملياً تنفيذ هذه القرارات وتطبيق اتفاق الطائف فضلاً عن الالتزام بروزنامة الاستحقاقات الدستورية.كما أثنى لقاء سيدة الجبل على مواقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي أعاد التأكيد على الثوابت اللبنانية التاريخية من خلال الإعلان أن رئيس الجمهورية هو رمزٌ وواقع للعيش المشترك بين اللبنانيين وأنّ العربَ ينظرون إليه بِاعترافٍ وتقدير للتجربة اللبنانية، لأنه الرئيس المسيحِي الوحيد، في العالم العربيّ.وأكّد اللقاء أنّ أولى مواصفات الرئيس الحفاظ على ثوابت الطَائف والدستور، والعيش المشترك، وشرعيات لبنان الوطنية والعربِيَّة والدولية. وهو بذلك أعطى رئاسة الجمهورية معنى وطنياً وعربياً ودولياً لا تكون على حقيقتها الوطنية من دونه.وفي سياق آخر، اعتبرت أن موت أكثر من تسعين شخصاً غرقاً وهم يحاولون الهرب من حياتهم المرّة يجب ألّا يمرّ من دون محاسبة كلّ من تسبّب بهذه المأساة، مشيرا إلى أنها ليست المرّة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه المجزرة، وبالرغم من ذلك فإنّ المجرمين لم يحاكموا ولم يردعوا.ووضع لقاء سيدة الجبل مسؤولية ما يحصل على شواطئ الشمال على عاتق حزب الله الذي يحرص منذ سنوات على أن تكون وزارة الأشغال في عهدته وحلفائه وذلك للتحكّم بالمنافذ البحرية والبرية والجوية للبنان.وقال:" إمّا حزب الله وإلى جانبه الأجهزة الأمنية الرسمية مسؤولون عمّا يحصل على تلك الشواطئ وإمّا فليكشفوا للبنانيين من هو المسؤول عن هذه الجرائم الفظيعة!".