أخبار لبنان 26 أيلول 2022 - 07:23 26/09/2022 07:23:11 عكار لا تزال تستقبل مزيدًا من ضحايا مركب الموت عبر معبر العريضة الحدودي

عكار لا تزال تستقبل مزيدًا من ضحايا مركب الموت عبر معبر العريضة الحدودي

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LBCI News Lebanon

عكار لا تزال تستقبل مزيدًا من ضحايا مركب الموت عبر معبر العريضة الحدودي مع سوريا.



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