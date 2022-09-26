أخبار لبنان
26 أيلول 2022 - 07:23
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عكار لا تزال تستقبل مزيدًا من ضحايا مركب الموت عبر معبر العريضة الحدودي

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Lebanon News
عكار لا تزال تستقبل مزيدًا من ضحايا مركب الموت عبر معبر العريضة الحدودي مع سوريا.
 
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