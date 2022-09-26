التربية حددت مواعيد امتحانات الدورة الثانية للكولوكيوم

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي بقراره رقم 687/م/2022 تاريخ 26/9/2022 تحديد مواعيد إمتحانات الكولوكيوم للعام 2022 - الدورة الثانية وفاقاً للجداول الآتية:



1- الامتحانات الخطيّة لخريجي الجامعات والمعاهد العاملة خارج لبنان:





الإعلان

2- الامتحانات الشفهية والعملية للمتخرجين من الجامعات العاملة داخل لبنان وفي جميع الاختصاصات الطبية والطبية المساعدة، وللناجحين في الامتحانات الخطيّة من خارج لبنان والخطية لبعض الإختصاصات وللمحتفظين بحقهم في الامتحان الشفهي والعملي من دورات سابقة وذلك وفقاً لما يأتي:ملاحظة:تُقدم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم ولجميع الاختصاصات عبر الرابط الإلكتروني التالي الخاص بقسم الكولوكيوم في المديرية العامة للتعليم العالي:https://dghe.mehe.gov.lbوذلك مباشرة من قبل أصحاب العلاقة، في ما خصّ الطلاب المتخرّجين من جامعات خارج لبنان. ومن قبل مندوب الجامعة المعنية من مؤسسات التعليم العالي داخل لبنان، في ما خصّ خرّيجي كلٍ منها، على أن تُقدّم الطلبات ابتداءً من يوم الاثنين الواقع فيه 19/9/2022 ضمناً وتنتهي يوم الاثنين الواقع فيه 14/11/2022 ضمناً، بالإشارة إلى أن الرابط سوف يغلق عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم التاريخ المحدد أعلاه