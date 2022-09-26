الناجي من مركب الموت جهاد مشلاوي... لماذا قرر المخاطرة بالهجرة غير الشرعية؟

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LBCI News Lebanon

جهاد مشلاوي، نجا بأعجوبة من مركب الموت في طرطوس.



هو الذي درس المحاسبة، لكنه عمل كشيف في مطبخ، فلماذا قرر المخاطرة بالهجرة غير الشرعية؟ التفاصيل في الفيديو اعلاه...