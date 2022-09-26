أخبار لبنان
26 أيلول 2022 - 15:02
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الناجي من مركب الموت جهاد مشلاوي... لماذا قرر المخاطرة بالهجرة غير الشرعية؟

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Lebanon News
جهاد مشلاوي، نجا بأعجوبة من مركب الموت في طرطوس. 

هو الذي درس المحاسبة، لكنه عمل كشيف في مطبخ، فلماذا قرر المخاطرة بالهجرة غير الشرعية؟ التفاصيل في الفيديو اعلاه... 
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