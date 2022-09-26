أخبار لبنان
26 أيلول 2022 - 15:02
26/09/2022 15:02:00
الناجي من مركب الموت جهاد مشلاوي... لماذا قرر المخاطرة بالهجرة غير الشرعية؟
الناجي من مركب الموت جهاد مشلاوي... لماذا قرر المخاطرة بالهجرة غير الشرعية؟
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LBCI News Lebanon
جهاد مشلاوي، نجا بأعجوبة من مركب الموت في طرطوس.
هو الذي درس المحاسبة، لكنه عمل كشيف في مطبخ، فلماذا قرر المخاطرة بالهجرة غير الشرعية؟ التفاصيل في الفيديو اعلاه...
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