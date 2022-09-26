أخبار لبنان 26 أيلول 2022 - 15:02 26/09/2022 15:02:00 محمد اسماعيل عجز عن انقاذ عائلته في مركب الموت... اليكم ما رواه

محمد اسماعيل عجز عن انقاذ عائلته في مركب الموت... اليكم ما رواه

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LBCI News Lebanon

محمد اسماعيل عجز عن انقاذ عائلته فخسر زوجته واولاده الثلاثة في مركب الموت، اما هو فكتب له العمر الجديد.



اليكم ما رواه في الفيديو اعلاه... الإعلان

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