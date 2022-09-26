أخبار لبنان
26 أيلول 2022 - 15:02
26/09/2022 15:02:00
محمد اسماعيل عجز عن انقاذ عائلته في مركب الموت... اليكم ما رواه
محمد اسماعيل عجز عن انقاذ عائلته في مركب الموت... اليكم ما رواه
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, طرطوس,مركب الموت,محمد اسماعيل عجز عن انقاذ عائلته في مركب الموت... اليكم ما رواه
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
محمد اسماعيل عجز عن انقاذ عائلته فخسر زوجته واولاده الثلاثة في مركب الموت، اما هو فكتب له العمر الجديد.
اليكم ما رواه في الفيديو اعلاه...
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
مركب الموت
طرطوس
لبنان
إقرأ أيضاً