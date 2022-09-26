أخبار لبنان
26 أيلول 2022 - 12:52
26/09/2022 12:52:47
وزارة الصحة: 154 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
وزارة الصحة: 154 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 154 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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وزارة الصحة
: 154 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
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