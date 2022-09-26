أخبار لبنان
26 أيلول 2022 - 12:52
Back

وزارة الصحة: 154 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

وزارة الصحة: 154 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار : 154 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة,وزارة الصحة ,وزارة الصحة: 154 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
episodes
وزارة الصحة: 154 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 154 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
 
الإعلان
 
الإعلان
إقرأ أيضاً