أخبار لبنان 26 أيلول 2022 - 16:15 26/09/2022 16:15:17 حميه: وزارة الأشغال ساهمت في سد الفجوة في ‎عجز الموازنة بما يفوق مبلغ الـ5 آلاف مليار ل.ل.

حميه: وزارة الأشغال ساهمت في سد الفجوة في ‎عجز الموازنة بما يفوق مبلغ الـ5 آلاف مليار ل.ل.

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أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه عبر حسابه على "تويتر"، أن "الوزارة ساهمت في سد الفجوة في ‎عجز الموازنة بما يفوق مبلغ ال 5 آلاف مليار ل ل ، مما شكل دفعا إضافيا لقرار الحكومة بالسير بزيادة الرواتب للقطاع العام". الإعلان

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