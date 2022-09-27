كنعان: العبرة للحكومة لموازنة ٢٠٢٣ أن تعالج عجز الأرقام بتعزيز النمو لا بنفخ الإيرادات

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رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "العبرة للـ٢٠٢٣ من مداولات موازنة ٢٠٢٢ تبقى أن تتعلم الحكومات إحالة الموازنة ضمن الموعد الدستوري ومعالجة الخلل في المواد والأرقام، ليس عن طريق نفخ الإيرادات بضرائب ورسوم عشوائية فحسب، بل من خلال رؤية إقتصادية إصلاحية تعزز معدلات النمو وتعالج البطالة وتدني مستويات المعيشة للحضيض".وأشار إلى أن "الخروج من فوضى القاعدة الإثني عشرية للإنتظام تحت سقف إعتمادات محددة له إيجابياته، كما إقرار بعض الحقوق للقطاع العام من خلال الزيادات المؤقتة التي أقرت على أن لا تتحول إلى منطلق لزيادات ضريبية أخرى لتصح مقولة "ما نعطيه بيد نأخذه بيد أخرى".