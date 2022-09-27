تسليم كتب لتعلّم اللغة الإيطالية إلى المركز التربوي للبحوث والإنماء

الإعلان

سلّمت سفيرة إيطاليا لدى لبنان نيكوليتا بومباردييري إلى رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحاق، الكتب الرسمية الجديدة لتعلم اللغة الإيطالية في المدارس الرسمية اللبنانية، خلال حفل رسمي أُقيم في مقر المركز التربوي للبحوث والإنماء في الدكوانة.ويتعلّق الأمر بطبعة خاصة من كتاب مشروع تعلّم اللغة الإيطالية للناشئين من ثلاثة مجلدات، جرى تحضيرها خصيصًا لتلبية احتياجات الطلاب اللبنانيين وتمويلها بالكامل من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية عبر السفارة الإيطالية والمعهد الثقافي الإيطالي في بيروت. سيسلّم ما مجموعه 3225 نسخة مصحوبة بأقراص مدمجة للتوزيع المجاني على الطلاب اللبنانيين.وعبّرت السفيرة بومباردييري عن فخرها بأن تقدّم لجميع الطلاب أكثر من ثلاثة آلاف نسخة من مشروع تعلّم اللغة الإيطالية للناشئين، وهو كتاب مدرسي صُمِّم خصيصًا لتلبية احتياجات الطلاب اللبنانييويشكل اعتماد هذا النص الجديد تحديثًا مهمًا لتدريس اللغة الإيطالية كلغة أجنبية، كان ذلك ممكنا بفضل التعاون الطويل الأمد بين المركز التربوي للبحوث والإنماء والمعهد الثقافي الإيطالي. استُحصل على التراخيص وجرت طباعة المجلدات في إطار مشروع L2S لتدريس اللغة الإيطالية كلغة أجنبية ثانية، الذي أطلقته الدولة الإيطالية في العام 2001 من خلال السفارة الإيطالية والمعهد الثقافي الإيطالي وذلك من لإرساء تعاون وثيق ومثمر أكثر فأكثر مع وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والإنماء.