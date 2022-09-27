حميه: تلزيم السوق الحرة سينعكس تخفيضا اضافيا في عجز الموازنة عبر مرافق وزارة الاشغال

الإعلان

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه مؤتمرا صحافيا في مكتبه بالوزارة، بعد ظهر اليوم، بحضور المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، تناول فيه عملية استكمال انجاز اجراءات تلزيم السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه أن لجنة تلزيم المزايدة العلنية لادارة واستثمار مساحات مخصصة للبيع بالمفرق في مبنى الركاب الحالي ومبنى الطيران العام في المطار (السوق الحرة)، قررت ارساء التلزيم موقتا على شركة PAC-Duty Free SAL، على ان تستكمل الوزارة اجراءات التلزيم تطبيقاً لأحكام قانون الشراء العام لا سيما المادة 24 منه لجهة قواعد قبول العرض الفائز (التلزيم الموقت) وبصدد تنظيم العقد بعد اجراء الرقابة المسبقة من جانب ديوان المحاسبة وفقا للأصول.ولفت حميه، في مؤتمر صحفي، الى أن التلزيم الموقت قد رسا على مبلغ 1120 مليار ليرة، اضافة الى 3 ونصف دولار على كل راكب (علاوات) بحيث تصبح قيمة اجمالي التلزيم حوالي 1900 مليار ليرة، علما بأن التلزيم السابق كان بحدود 150 مليار ليرة فقط.وأوضح أن إيرادات خزينة الدولة ستزداد بمبلغ 1750 مليار مما يساهم بتخفيض اضافي لعجز الموازنة، مشددا على ان لبنان ليس بلدا فقيرا والاثبات ان مرفقا واحدا فقط في المطار من آلاف المرافق العامة في الدولة اللبنانية ساهم في خفض عجز الموازنة بنسبة 20%، واشار الى انه بعد اضافة ايرادات الوزارة انخفض العجز الى 10 آلاف 800 مليار.ورأى وزير الاشغال أن ما جرى اليوم بخصوص السوق الحرة سيؤدي الى تخفيض آخر بأقل من 10 آلاف مليار، لافتا الى ان ايرادات وزارة الأشغال العامة والنقل ستناهز اكثر من 15 ألف مليار السنة المقبلة