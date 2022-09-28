عشية جلسة الانتخاب الرئاسي.. من هي الكتل النيابية المشاركة؟

اعلنت مصادر في القوات اللبنانية للـLBCI أنها ستشارك في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس، وقالت: "كثفنا في الساعات الماضية الاتصالات مع فرقاء المعارضة من أجل التوصل إلى اسم مرشح موحد قبل الجلسة".
كما أعلنت مصادر في كتلة الوفاء للمقاومة للـLBCI انها ستشارك أيضاَ في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس، آملة اكتمال النصاب. وقالت: "نتوقع أن تكون الجلسة بمثابة جس نبض بانتظار توافق على رئيس وجلسة ثانية قد تعقد قبل الدخول في الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون".
من جهتها، أكدت مصادر حركة أمل أن "جلسة الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية هي بمثابة إشارة انطلاق للإستحقاق الرئاسي".
وغرد النائب ميشال الدويهي على حسابه عبر تويتر، قائلاً: "سنشارك وننتخب".
كما أعلن تكتل الاعتدال الوطني الذي يضم ٦ نواب شماليين واللقاء النيابي الذي يضم ٣ نواب سُنة إتفقا على حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفي حال اكتمال النصاب قد يصوت هؤلاء بورقة بيضاء في حال عدم وجود أي مرشح جدي.
وستشارك كتلة نواب الأرمن في جلسة الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية وستدرس ليلا الخيارات المتعلقة بالتصويت اذا اكتمل النصاب.