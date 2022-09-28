عشية جلسة الانتخاب الرئاسي.. من هي الكتل النيابية المشاركة؟

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اعلنت مصادر في القوات اللبنانية للـLBCI أنها ستشارك في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس، وقالت: "كثفنا في الساعات الماضية الاتصالات مع فرقاء المعارضة من أجل التوصل إلى اسم مرشح موحد قبل الجلسة".كما أعلنت مصادر في كتلة الوفاء للمقاومة للـLBCI انها ستشارك أيضاَ في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس، آملة اكتمال النصاب. وقالت: "نتوقع أن تكون الجلسة بمثابة جس نبض بانتظار توافق على رئيس وجلسة ثانية قد تعقد قبل الدخول في الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون".من جهتها، أكدت مصادر حركة أمل أن "جلسة الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية هي بمثابة إشارة انطلاق للإستحقاق الرئاسي".وغرد النائب ميشال الدويهي على حسابه عبر تويتر، قائلاً: "سنشارك وننتخب".