أخبار لبنان
28 أيلول 2022 - 03:20
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غارات وهمية لطيران العدو فوق النبطية وإقليم التفاح وتحليق فوق كسروان

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غارات وهمية لطيران العدو فوق النبطية وإقليم التفاح وتحليق فوق كسروان
Lebanon News
سجل تحليق للطيران الحربي المعادي فوق النبطية وإقليم التفاح.
 
ونفذ الطيران المعادي غارات وهمية، كما بلغ طيران العدو أجواء منطقة كسروان.
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