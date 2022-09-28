أخبار لبنان
28 أيلول 2022 - 03:20
28/09/2022 03:20:35
غارات وهمية لطيران العدو فوق النبطية وإقليم التفاح وتحليق فوق كسروان
غارات وهمية لطيران العدو فوق النبطية وإقليم التفاح وتحليق فوق كسروان
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LBCI News Lebanon
سجل تحليق للطيران الحربي المعادي فوق النبطية وإقليم التفاح.
ونفذ الطيران المعادي غارات وهمية، كما بلغ طيران العدو أجواء منطقة كسروان.
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