لجنة الادارة تابعت درس مشروع لتعديل مادتين من قانون اصول المحاكمات المدنية

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عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر الجلسة النائب عماد الحوت والنواب: بلال عبد الله، حسن عز الدين، جورج عطالله، علي خريس، جورج عقيص، غادة ايوب، قبلان قبلان، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، أمين شري، ملحم خلف، قاسم هاشم، ابراهيم الموسوي وسيزار ابي خليل. وبحثت في جدول الاعمال المقرر.واصدرت اللجنة بيانا، اشارت فيه الى انها تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1176 تاريخ 31/7/2017 الرامي الى تعديل المادتين 456 و457 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون اصول المحاكمات المدنية)، الذي سبق للجنة أن بدأت بدرسه خلال جلسات سابقة، بعد ان سبق للجنة الفرعية التي كانت مكلفة بدرسه واقرت عددا من مواده، وتابعت اللجنة عملها في درس ومناقشة المواد المتبقية من المشروع، وبنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة مواد المشروع التي تناولتها اللجنة الفرعية مع تعليق المواد عدد من المواد المتعلقة بالتبليغ الالكتروني، على ان تدرس بعد الاطلاع على قانون المعاملات الالكترونية كي تأتي احكام هذه المواد متسقة مع القانون المذكور".رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.