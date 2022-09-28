الجميل يلتقي البخاري: تأكيد على ضرورة استعادة لبنان قراره وانتاج سلطة قادرة على محاورة العالم

الجميل يلتقي البخاري

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LBCI News Lebanon

عرض رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل وسفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري لآخر المستجدات وعلى رأسها الاستحقاقات المقبلة على لبنان.



وحضر اللقاء النائبان نديم الجميل والياس حنكش اضافة الى رئيس جهاز العلاقات الخارجية ميشال ابو عبد الله ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله وتم في خلاله التأكيد على وجود رغبة لدى المجتمعين العربي والغربي لدعم الدولة اللبنانية وهذا يتطلب ان يستعيد لبنان قراره وان يجدد السلطة السياسية لتكون قادرة على محاورة العالم وتقوم بما يلزم من اصلاحات وهي مدخل اساسي لأي دعم دولي.

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وكانت مناسبة ليقدم الجميّل التهنئة الى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، آملاً ان تحمل هذه الخطوة مزيداً من الازدهار والتقدم للملكة وشعبها.