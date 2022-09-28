بيرم: أبلغني الرئيس عون أَنَّ ملف الغاز والنفط يسير في تطوّر جيد

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أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم ان رئيس الجمهورية ميشال عون أبلغه ان "ملف الغاز والنفط يسير في تطوّر جيد و أشياء إيجابية في القريب العاجل"، مشيرا الى أن "سياسة لبنان هي سياسة الجمع وليس التفرقة".وقال: "الحكومَة ستتشكّل في نهاية المطاف، وهذا ما سيساهم في استقرار المؤسسات".وذكر، "وضعت الرَّئيس عون في أجواء اللقاءات التي قُمتُ بِها في مؤتمر العمل العربي في القاهرة، وفي سياقِ كيفية الرواتب القطاع العام، وذهبنا الى خيار مشروع قانون مرتبط بإرساء معاش تقاعدي لموظفي القطاع العام وأَصبَحَ بعهدة اللجان النيابية".