أخبار لبنان 28 أيلول 2022 - 06:50 28/09/2022 06:50:32 تعميم من المديرية العامة للاحوال الشخصية حول ورود أسماء المطلقة أو الطليق على بيانات القيد العائلية

تعميم من المديرية العامة للاحوال الشخصية حول ورود أسماء المطلقة أو الطليق على بيانات القيد العائلية... ماذا في التفاصيل؟

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LBCI News Lebanon



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وذلك بعد تلقي العديد من المراجعات والشكاوى حول ورود أسماء المطلقة أو الطليق على بيانات القيد العائلية، والخلافات العائلية التي تنتج عنها وبغية تسهيل شؤون المواطنات والمواطنين مع الاحترام التام لأحكام الدستور الذي كرس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وللقوانين النافذة.



وذكّر المدير العام للأحوال الشخصية في بيان، بتعميمه السابق المتعلق بإمكانية تقديم المواطنات المطلقات طلباتهن بإعادة قيدهن الى خانة والدهن قبل الزواج لدى أحد قلمي النفوس التابع له محل قيد مطلقها أو والدها وبالتالي شطب قيدهن من خانة مطلقهن. أصدر المدير العام للأحوال الشخصية تعميما إلى رؤساء أقلام النفوس في مختلف المناطق اللبنانية بقبول طلبات الإستحصال على بيانات قيد عائلية للمطلق أو المطلقة - في حال لم ينتج عن زواجهما أي مواليد - من دون إدراج قيد مطلقته أو طليقها، على أن يتم الإكتفاء بذكر إسم الزوج / الزوجة السابقة في خانة الملاحظات في بيان القيد، إلا في حال رغبة أحدهما إدراج قيد مطلقة، وذلك بناء على طلب واضح وصريح في كل مرة يرغب أي منهما بالحصول على البيان بكافة القيود.وذلك بعد تلقي العديد من المراجعات والشكاوى حول ورود أسماء المطلقة أو الطليق على بيانات القيد العائلية، والخلافات العائلية التي تنتج عنها وبغية تسهيل شؤون المواطنات والمواطنين مع الاحترام التام لأحكام الدستور الذي كرس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وللقوانين النافذة.وذكّر المدير العام للأحوال الشخصية في بيان، بتعميمه السابق المتعلق بإمكانية تقديم المواطنات المطلقات طلباتهن بإعادة قيدهن الى خانة والدهن قبل الزواج لدى أحد قلمي النفوس التابع له محل قيد مطلقها أو والدها وبالتالي شطب قيدهن من خانة مطلقهن.

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