ميقاتي يلتقي فرونتسكا وبيرم... تحديد لأولويات نشاطات الأمم المتحدة في لبنان

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عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا، لنتائج مشاركته في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك والاجتماعات التي عقدها هناك.وبعد زيارة السرايا الحكومية قالت فرونتسكا: "تطرقنا الى أجواء زيارة دولة الرئيس لنيويورك التي كانت ناجحة جدا، وتخللها لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين فيها، كما حددنا في لقاء اليوم أولويات نشاطات الأمم المتحدة في لبنان".وإجتمع أيضًا ميقاتي مع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم الذي قال بعد اللقاء: "وضعت الرئيس ميقاتي في أجواء اجتماع منظمة العمل العربية".وردا على سؤال يتعلق بالرواتب، قال: "يجب أن تكون الرواتب مطابقة لمنطق متطلبات العيش الكريم، وسيتم العمل عليها مستقبلا من خلال طريقة التدرج، فهناك قناعة ثابتة وواضحة لمستها في كل النقاشات في اللجان الوزارية بأن الرواتب يجب أن تتطور شيئا فشيئا لتصبح مطابقة لمتطلبات العيش الكريم".وأكد الى أنه يتم العمل على نظام للقطاع الخاص بالتعاون مع الضمان الإجتماعي، مشيرًا الى أن هذا النظام تنص عليه المادة ٥٤ -الفقرة الخامسة، وتعطي إمكانية للمضمون أن يختار معاشا تقاعديا، وهذا غير موجود.وقال: "لقد وجهت رسالة الى إدارة الضمان وتم التفاعل معها، وألفت لجنة لوضع مخرجات ودراسة سنناقشها الأسبوع المقبل، وعلى أساسها يتم الأتفاق بين أصحاب العمل والعمال وبين الضمان الإجتماعي ووزارة العمل، ونوجه كتابا الى مجلس إدارة الضمان لاقرار هذا النظام والمصادقة عليه بمرسوم في مجلس الوزراء".