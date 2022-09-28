بري إستقبل السفيرة الأميركية وبحث مع وزير التربية في الأوضاع التربوية

الإعلان

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا. وكان عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.واستقبل الرئيس بري وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي وعرضا للأوضاع التربوية.وقال الحلبي بعد اللقاء: "عرضت مع الرئيس بري ما يسهل عودة التلاميذ إلى الصفوف وافتتاح السنة الدراسية في المدارس الرسمية إبتداءً من أول الأسبوع المقبل، سيما في ما خص قانون الموازنة الذي نص على عطاءات تتصل بالهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والتعليم المهني وكذلك في الجامعة اللبنانية، وقد اطمأنيت إلى التفسيرات التي تلقيتها من الرئيس بري في شأن إستفادة جميع العاملين في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية من هذه العطاءات التي أقرها قانون الموازنة."وأضاف: "من جهة ثانية، تحدثت مع الرئيس بري في مشاريع قوانين تنوي وزارة التربية أن تتقدم بها من المجلس النيابي لا سيما في ما يتصل لجهة رسوم الإمتحانات ومخالفات الجامعات وتعديلات في قانون التعليم العالي، كذلك في ما خص قانون الجامعة اللبنانية وتحويلها إجراء الإستثمارات وتمديد العمل بقانون التعليم المدمج في التعليم العالي".وردًا على سؤال عن شمول العاملين في التعليم المهني الإستفادة من العطاءات التي أقرت في قانون الموازنة أوضح الوزير الحلبي أن "كل من يتقاضى مالًا عموميًا كما ورد في النص الذي تلي في الجلسة النيابية سيستفيد من هذه العطاءات".