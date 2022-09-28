اللواء ابراهيم إلتقى سفير بريطانيا في زيارة تعارفية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللواء عباس ابراهيم,المدير العام للأمن العام,اللواء ابراهيم إلتقى سفير بريطانيا في زيارة تعارفية

LBCI News Lebanon

إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه ظهر اليوم السفير البريطاني الجديد في لبنان هاميش كاول Hamish Cowell في زيارة تعارفية، وقد تمنى له اللواء ابراهيم التوفيق في مهامه الجديدة.