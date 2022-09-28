أخبار لبنان
28 أيلول 2022 - 08:10
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اللواء ابراهيم إلتقى سفير بريطانيا في زيارة تعارفية

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اللواء ابراهيم إلتقى سفير بريطانيا في زيارة تعارفية
Lebanon News
إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه ظهر اليوم السفير البريطاني الجديد في لبنان هاميش كاول Hamish Cowell في زيارة تعارفية، وقد تمنى له اللواء ابراهيم التوفيق في مهامه الجديدة.
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