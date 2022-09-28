بوصعب إستقبل فرونتسكا وسفيري بلجيكا وأستراليا... ومحور البحث الترسيم وخطة التعافي

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إستقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم كلًا من سفير بلجيكا في لبنان Koen Vervaeke وسفير أستراليا في لبنان Andrew Barnes والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة Joanna Wroneska. وعرض معهم لخطة التعافي المالية والقوانين المرتبطة. كما تم الإطلاع على آخر المستجدات في ملف ترسيم الحدود البحرية.وتطرق البحث إلى ملف التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت والعقبات التي تمنع السير قدمًا في هذا الملف، حيث شرح بو صعب أن "العقدة اليوم حلها يبدأ في قرار تعيين رؤساء غرف التمييز وهذا من صلاحية مجلس القضاء الأعلى".وختم بو صعب سلسلة لقاءاته مع ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان Frederico Lima حيث تم البحث في سبل التعاون وتبادل الملاحظات من أجل تسهيل إقرار سلسلة القوانين المرتبطة بخطة التعافي بما فيها قانون "الكابيتال كونترول".