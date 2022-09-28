وزير المال: المركزي سيستخدم سعر صرف رسمي قدره 15 ألف ليرة للدولار بدلا من 1507 ليرة

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LBCI News Lebanon

كشف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل أن مصرف لبنان المركزي سيستخدم سعر صرف رسمي قدره 15 ألف ليرة للدولار بدلا من 1507 ليرة، واصفًا إياه بخطوة نحو توحيد أسعار الصرف العديدة في البلاد.



وأكد خليل لرويترز أن الخطوة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من نهاية تشرين الأول.



وقد أدخلت السلطات اللبنانية معدل 1507 ليرة لبنانية للدولار الواحد في عام 1997، ولكن الليرة تراجعت بأكثر من 95٪ من السعر الرسمي منذ سقوط لبنان في أزمة مالية قبل ثلاث سنوات، وتداولها حاليًا عند حوالي 38 ألفًا للدولار الواحد في السوق الموازية.