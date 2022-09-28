تيمور جنبلاط إستقبل وفدًا من رابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية

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إستقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط وفدًا من رابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية حيث جرى عرض مختلف المطالب التي يرفعها أساتذة الجامعة والسبل المتاحة لحماية العام الجامعي من الإنهيار وكيفية تكريس حق الطلاب بالحصول على التعليم وبالوقت نفسه الحفاظ على حقوق الأساتذة وعلى دور الجامعة اللبنانية ورسالتها.وأكد النائب جنبلاط إيلاء اللقاء الديمقراطي الأهمية القصوى لملفات وقضايا الجامعة اللبنانية، والقناعة الراسخة لدى الحزب التقدمي الإشتراكي بأهمية الدور الكبير المناط بالجامعة خصوصًا في ظل الصعوبات القاسية على مستوى الحياة المعيشية والأوضاع الإقتصادية التي تكرس الحاجة إلى الجامعة الرسمية. وكلف عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر بمتابعة المطالب التي حملها الوفد.كما استقبل جنبلاط رئيس حزب السلام روجيه إده، بحضور النائبين أكرم شهيب وفيصل الصايغ، حيث جرى عرض مختلف الأوضاع العامة.