الزعني يبحث مع سفير ماليزيا في تعزيز التعاون في المجال الصناعي

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إستقبل رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني في مقر الجمعية سفير ماليزيا في لبنان عزري بن مات يعقوب بحضور أمين عام العلاقات الخارجية منير البساط مدير عام الجمعية طلال حجازي، وجرى البحث خلال اللقاء في سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين لا سيما زيادة الصادرات الصناعية اللبنانية إلى ماليزيا، واستيراد مواد أولية صناعية من ماليزيا.وعرض الزعني إمكانية التعاون بين الصناعيين اللبنانيين والماليزيين والفرص المتاحة في هذا الإطار لتصنيع منتجات ماليزية في لبنان والتصدير منه إلى الدول العربية مستفيدين من إتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين لبنان وهذه الدول.كما أطلع السفير على رؤية جمعية الصناعيين للتعافي الإقتصادي والمالي الواردة ضمن خطة الهيئات الإقتصادية.بدوره، نوه سفير ماليزيا بأهمية القطاع الصناعي اللبناني والجهود التي تبذلها جمعية الصناعيين لتحفيز القطاع وتطويره، مؤكدًا إستعداده لنقل مختلف المقترحات إلى المعنيين في بلاده للعمل على تحقيق الأهداف المرجوة.