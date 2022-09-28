أخبار لبنان
28 أيلول 2022 - 13:51
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الإجتماعات تتكثف قبل الجلسة المقررة غدًا لانتخاب رئيس للجمهورية... ماذا قررت الكتل النيابية؟

الإجتماعات تتكثف قبل الجلسة المقررة غدًا لانتخاب رئيس للجمهورية... ماذا قررت الكتل النيابية؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس النواب,جلسة,الإجتماعات تتكثف قبل الجلسة المقررة غدًا لانتخاب رئيس للجمهورية... ماذا قررت الكتل النيابية؟
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Lebanon News
تتكثف الإجتماعات في الساعات الأخيرة قبل جلسة مجلس النواب المقررة غدًا الحادية عشرة صباحًا لإنتخاب رئيس للجمهورية.

وحتى الساعة، التسمية للرئاسة محصورة بين صلاح حنين وميشال معوض، لكن لا شئ مؤكد.
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