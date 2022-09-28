أخبار لبنان
28 أيلول 2022 - 13:51
28/09/2022 13:51:00
الإجتماعات تتكثف قبل الجلسة المقررة غدًا لانتخاب رئيس للجمهورية... ماذا قررت الكتل النيابية؟
الإجتماعات تتكثف قبل الجلسة المقررة غدًا لانتخاب رئيس للجمهورية... ماذا قررت الكتل النيابية؟
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LBCI News Lebanon
تتكثف الإجتماعات في الساعات الأخيرة قبل جلسة مجلس النواب المقررة غدًا الحادية عشرة صباحًا لإنتخاب رئيس للجمهورية.
وحتى الساعة، التسمية للرئاسة محصورة بين صلاح حنين وميشال معوض، لكن لا شئ مؤكد.
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