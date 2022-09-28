أخبار لبنان
28 أيلول 2022 - 11:45
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وزير الزراعة عاين كارثة نفوق كميات من الاسماك على شواطئ الأوزاعي: لمنع اي مخالف من ممارسة صيد الأسماك

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وزير الزراعة عاين كارثة نفوق كميات من الاسماك على شواطئ الأوزاعي: لمنع اي مخالف من ممارسة صيد الأسماك
Lebanon News
أعلنت وزارة الزراعة انه بعد ورود معلومات عن وقوع كارثة نفوق كميات كبيرة من الأسماك والأحياء البحرية على شواطئ بيروت، توجه فريق من الوزارة برئاسة وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن لمعاينة شاطئ الأوزاعي إلى موقع الجريمة البحرية،  حيث قام الفريق بمعاينة المكان. 

واجتمع الحاج حسن مع مسؤولي صيد الأسماك في المنطقة، وشدد على ضرورة منع اي مخالف من ممارسة صيد الأسماك.
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واستمع وزير الزراعة إلى مطالب الصيادين، مشددا على ضرورة استعمال شباك بقياسات محددة تتلاءم مع صيد الاسماك بأحجام معينة، و تسمح للاسماك الصغيرة من الفرار منها.

وتم توجيه الفريق الفني لتحديد المخالفين وتحرير محاضر ضبط بحقهم.
 
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