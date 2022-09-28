باسيل: مارون لن يمثل أمام القضاء لأن النائب لا يلاحق بسبب آرائه وأفكاره وفقًا للدستور

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عشية الجلسة المحددة للإستماع إلى عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون أمام النيابة العامة التمييزية على خلفية الدعوى الجزائية المقامة ضده من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود بالقدح والذم والتحقير، أعلن النائب جبران باسيل أنه أعلم الأمانة العامة لمجلس النواب بأن مارون لن يمثل أمام القضاء لأن النائب لا يلاحق بسبب آرائه وأفكاره وفقًا للدستور.وأشار إلى أن الملاحقة المتاحة في حال الجرم المشهود لا تنطبق على مارون لأن ما قام به الأخير ليس جرمًا.وقد أكد باسيل تبنيه لما قاله مارون عن عبود بأنه فاسد، وشن هجومًا عنيفًا على عبود.