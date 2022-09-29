أخبار لبنان
29 أيلول 2022 - 03:25
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محمد خواجه للـLBCI: لدينا خيارات بحسب أجواء جلسة اليوم ويبنى على الشيء مقتضاه

محمد خواجه للـLBCI: لدينا خيارات بحسب أجواء جلسة اليوم ويبنى على الشيء مقتضاه... Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيس الجمهورية,محمد خواجه,محمد خواجه للـLBCI: لدينا خيارات بحسب أجواء جلسة اليوم ويبنى على الشيء مقتضاه...
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محمد خواجه للـLBCI: لدينا خيارات بحسب أجواء جلسة اليوم ويبنى على الشيء مقتضاه
Lebanon News
أكد النائب محمد خواجه ان كتلته لديها خيارات بحسب أجواء جلسة اليوم، قائلًا: "ويبنى على الشيء مقتضاه".

وأضاف في حديث  للـLBCI: "أنا ضد ان يكون هناك أي تدخّل من أي دولة صديقة أو غير صديقة في لبنان".
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