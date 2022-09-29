أخبار لبنان
29 أيلول 2022 - 03:25
29/09/2022 03:25:57
محمد خواجه للـLBCI: لدينا خيارات بحسب أجواء جلسة اليوم ويبنى على الشيء مقتضاه
محمد خواجه للـLBCI: لدينا خيارات بحسب أجواء جلسة اليوم ويبنى على الشيء مقتضاه...
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LBCI News Lebanon
أكد النائب محمد خواجه ان كتلته لديها خيارات بحسب أجواء جلسة اليوم، قائلًا: "ويبنى على الشيء مقتضاه".
وأضاف في حديث للـLBCI: "أنا ضد ان يكون هناك أي تدخّل من أي دولة صديقة أو غير صديقة في لبنان".
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