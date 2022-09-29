سلام من السرايا: اعتمادات القمح متوافرة وميقاتي سيدعو الى اجتماع للجم التفلت الحاصل في قطاع الكهرباء

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أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام الإستمرار بمتابعة وإنجاز خطة القمح والطحين.وأوضح بعد لقاء جمعه برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، أن كل اعتمادات القمح لا تزال موجودة لغاية الوصول الى تنفيذ قرض البنك الدولي المتوقع خلال ثلاثة أسابيع والذي سيؤمن استدامة في موضوع القمح.وقال: "تناولنا أيضا موضوع الكهرباء والمولدات، وتمنيت على دولة الرئيس الدعوة الى اجتماع طارىء لوزارات الطاقة والاقتصاد والداخلية لوضع خطة للجم التفلت الحاصل في القطاع، وأبلغني الرئيس ميقاتي بأنه سيدعو الوزراء في أسرع وقت لعقد هذا الإجتماع من أجل ضع ألية لضبط التسعيرة والحد من الاستغلال الحاصل للناس".أما الموضوع الثالث الذي تم التطرق إليه، فهو اللقاءات المكثفة التي ستعقد مع البنك الدولي خلال اجتماعاته السنوية لدرس مرحلة ما بعد قرض القمح الموجود وتطوير شبكة الأمان الإجتماعي التي تؤمن مساعدات لنحو 200 الف عائلة في لبنان.