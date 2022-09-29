رفع جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فقدان النصاب للدورة الثانية

تفاصيل جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية...

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LBCI News Lebanon





وأتت نتائج التصويت على الشكل التالي:



ميشال معوض حاز على 36 صوتًا، سليم إده حاز على 11، أما 63 نائبًا فوضعوا ورقةً بيضاء، و10 نواب كتبوا "لبنان"، وكتب نائبان على ورقة الاقتراع: مهسا أميني ونهج رشيد كرامي.

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وقد تم رفع الجلسة بعد فقدان النصاب للدورة الثانية. انتهت الدورة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في المجلس النيابي حيث اكتمل النصاب بحضور 122 نائبًا.وأتت نتائج التصويت على الشكل التالي:ميشال معوض حاز على 36 صوتًا، سليم إده حاز على 11، أما 63 نائبًا فوضعوا ورقةً بيضاء، و10 نواب كتبوا "لبنان"، وكتب نائبان على ورقة الاقتراع: مهسا أميني ونهج رشيد كرامي.وقد تم رفع الجلسة بعد فقدان النصاب للدورة الثانية.

وتحدث النائب ميشال معوّض بعد انتهاء الجلسة، مؤكدًا أنه يعتبر نفسه يمثّل خيار السيادة، الدولة، الاصلاح، وخيار المصالحة والوفاق بين اللبنانيين.



وقال: "أعلم أن كثرا يتمنون أن تكون تسميتي اليوم عملية حرق لاسمي وأعتبر ان هذه الانتخابات كانت أولية وهناك اكثرية وازنة من المعارضة"، مضيفًا: "أمد يدي الى التغييريين واذا لم نجمع بعضنا لا امكانية للتغيير والانقاذ".



وأكد أن لا أحد كان يتوقع أن هذه الجلسة قادرة على انتاج رئيس للجمهورية، معتبرًا أنها كانت خطوة أساسية في مسار اعادة لم شمل المعارضة لانه تم تشكيل أكثرية وازنة من المعارضة التي انتخبته.



وقال في السياق: "36 نائبًا منحوا ثقتهم لي و4 عبروا عن دعمي لكن لم يستطيعوا التواجد".



ولفت الى أن خياره هو خيار العودة للدستور ودولة المؤسسات، مضيفًا: "انا ابن فؤاد شهاب ورونيه معوض وخياري اللامركزية الموسّعة، خياري استقلالية القضاء والعدالة خياري خيار الاصلاح وبناء اقتصاد حر ومنتج وعادل خياري اعادة الامل الى اللبنانيين واعادة الاستشمار والنمو والحياة".



ورأى أن التوافق لا يُبنى بسلاح خارج الدولة، مشددًا على أن التوافق يبنى على اساس تقبل الاخر وتحت سقف الدولة اللبنانية.

اما النائب جورج عدوان فاعتبر ان الجلسة اليوم أكدت أمرا واضحا، أنه في وقت المنظومة مضعضعة وأكثر ما استطاعت القيام به هو أن تضع أوراقا بيض، هناك معارضة قدمت مرشحا نتج عن تشاور بين كل المعارضة والشخص الذي أخذ اكبر عدد من الأصوات هو ميشال معوض.



وقال بعد انتهاء الجلسة: "ما حصل اليوم خطوة أولى لتوحيد المعارضة، ونحن نتوجه اليوم إلى كل المعارضة لنتمنى عليهم أن نتوحد جميعا لنكمل الخطوة الأولى التي بدأت اليوم والتي أكدت أننا إن اجتمعنا جميعنا قادرون على إيصال رئيس للجمهورية".



وأضاف: "نحن غير معنيين بتفاهم الخارج، نحن سياديون ونريد رئيسا صنع في لبنان، وميشال معوض صنع في لبنان وهو ابن الشهيد رنيه معوض الذي نعلم جميعا من اغتاله".

وكان النائب كريم كبارة قد أعلن في الجهة الأخرى أنه اقترع لـ"نهج رشيد كرامي" في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال: "بغياب أسماء مرشحين جديين للرئاسة، كان صوتي للنهج الذي أراه الأنسب في هذا الظرف، وهو "نهج رشيد كرامي"، رجل الدولة الحريص على القانون والمؤسسات والعيش المشترك ومصالح الناس بعيداً عن الشخصنة والمحاصصة والمصالح الضيقة".

وختم: "عسى أن نوفق بإسم مرشح يسير بهذا النهج".