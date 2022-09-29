معوض: هذه الجلسة كانت أولوية وامدّ يدي الى بقية المعارضة وللذين سموا لبنان

الإعلان

اعتبر النائب ميشال معوّض ان هذه الجلسة كانت أولوية، وقال: "أعلم أن كثيرين يتمنون أن تكون تسميتي اليوم عملية حرق لاسمي وامدّ يدي الى بقية المعارضة وللذين سموا لبنان".وقال معوض في تصريح بعد انتهاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: "لا أحد كان يتوقع أن هذه الجلسة قادرة على انتاج رئيس للجمهورية"، معتبرًا أنها كانت خطوة أساسية في مسار اعادة لمّ شمل المعارضة لانه تم تشكيل أكثرية وازنة من المعارضة التي انتخبته وهناك 36 نائبًا منحوا ثقتهم لي و4 عبروا عن دعمي لكن لم يستطيعوا التواجد ".ولفت الى أن خياره هو خيار العودة للدستور ودولة المؤسسات، مضيفًا: "انا ابن فؤاد شهاب ورنيه معوض وخياري اللامركزية الموسّعة، خياري استقلالية القضاء والعدالة خياري خيار الاصلاح وبناء اقتصاد حر ومنتج وعادل خياري اعادة الامل الى اللبنانيين واعادة الاستشمار والنمو والحياة".وشدد على أن "التوافق لا يُبنى بسلاح خارج الدولة ولا يُبنى الى جرّ لبنان الى محاور مهما كانت هذه المحاور انما يُبنى على اساس تقبّل الاخر وتحت سقف الدولة اللبنانية".