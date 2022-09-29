الجميّل بعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: أمامنا فرصة لان نوحّد صفوفنا كمعارضة لنتعاطي مع الفريق الآخر انطلاقا من معادلة متوازنة

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أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ان جلسة اليوم أظهرت الا اكثرية لاحد في المجلس وان الشهر المقبل سيكون مهمًا جدًا.وقال إن من مجلس النواب عقب انتهاء الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية: "هناك امكانية من خلال هذه الانتخابات لاجراء حوار جدي هدفه معالجة المشاكل البنيوية التي تواجه البلد واولها موضوع سيادة الدولة ووضع اليد على قرار لبنان من جهة، والمعضلة الاقتصادية الكبيرة من جهة اخرى".واضاف:" نحن أمام فرصة خلال هذا الشهر لان نعمل ونتواصل مع بعضنا البعض لنوحّد صفوفنا كمعارضة أولاً، ثم نتعاطي مع الفريق الآخر انطلاقا من معادلة متوازنة لنصل الى حل للبلد، لان من الواضح ان أحدًا لا يستطيع الفوز بالمعركة وحده".وكان الجميّل نشر على حسابه على تويتر قبيل بدء الجلسةصورة تجمع كتلة نواب الكتائب بالنائب ميشال معوض.