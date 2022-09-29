أخبار لبنان
29 أيلول 2022 - 06:49
29/09/2022 06:49:52
وفد قطري في بيروت وفي جعبته فرصُ عمل للبنانيين
وفد قطري في بيروت وفي جعبته فرصُ عمل للبنانيين
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LBCI News Lebanon
تم توقيعُ اتفاقيةٍ لتوفير فرص عمل في السوق القطري بين وزارة العمل والوفد القطري الذي يضم ممثلين عن وزارات العمل والصحة والداخلية، إضافة الى مسؤولين من غرفة التجارة والصناعة.
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