وفد قطري في بيروت وفي جعبته فرصُ عمل للبنانيين

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LBCI News Lebanon

تم توقيعُ اتفاقيةٍ لتوفير فرص عمل في السوق القطري بين وزارة العمل والوفد القطري الذي يضم ممثلين عن وزارات العمل والصحة والداخلية، إضافة الى مسؤولين من غرفة التجارة والصناعة.